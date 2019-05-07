馬尼拉洽談會登場 台商看好消費品商機

中華民國對外貿易發展協會率「東南亞貿易及布局訪問團」7日在馬尼拉舉行洽談會，菲律賓業者與台灣廠商討論合作機會。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 108年5月7日

（中央社記者陳妍君馬尼拉7日專電）外貿協會率「東南亞貿易及布局訪問團」今天在馬尼拉舉行洽談會，食品、機械、電子等數十家業者與會。台灣業者表示，看好菲律賓人口紅利和消費品、基礎建設領域的商機。

馬尼拉台灣貿易中心主任陳明淵表示，訪問團有約30家台灣廠商參加，前往印尼泗水、雅加達、馬來西亞吉隆坡和菲律賓馬尼拉參訪，與當地業者討論合作機會，今天有近90家菲國買主參與這場洽談會。

首度參加訪問團的台灣中小企業銀行國際部副理李欣怡說，在印尼看到很多製造業機會，台商可前往投資設廠，運用當地勞動力與天然資源；馬來西亞和菲律賓則有較成熟的消費品商機，台灣產品可以嘗試外銷到當地中高端市場。

訪問團團長、軒豊公司市場行銷部副總經理鄭敏輝說，東南亞基礎建設發展很快，而城市建設通常離不開照明，加上中美貿易戰影響，許多工廠遷移到東南亞，也出現不小的商機。

他表示，公司主要業務是高功率照明，包括路燈、港口、機場照明、工廠天井燈、運動場智慧照明等，因為菲律賓經濟成長力道強勁，物流業也蓬勃發展，今天有港口、漁市場和物流業者前來洽談船用和倉庫照明等業務，相信會有不錯的成果。

參加洽談會的菲施康姆實業（Fresh Consumer Trade & Logistics）總經理帕蒂拉法（Padi B. Alover）告訴中央社記者，他對台灣廠商的保養品、果凍和網路攝影機等產品很感興趣，也與他們討論將相關產品引進菲律賓機會。

不過，生產果凍的豐喜食品董事長廖憲平表示，因為公司產品偏向少量多樣，雖然有創新，但在市場規模上比較不足；與菲律賓業者洽談後，發現對當地來說成本較高，會考慮因應東南亞市場需求，縮小包裝以降低產品單價。（編輯：郭中翰）1080507