貿易戰升溫添變數 會計師建議台商4招降衝擊

（中央社記者邱柏勝台北11日電）美國對2000億美元中國商品調高關稅至25%，並可能另對逾3000億美元中國商品加徵關稅。瑞銀表示，此舉將令疲軟的全球貿易延續弱勢；會計師建議台商可考慮4個步驟以降低衝擊。

美國於美東時間10日零時（台灣10日中午）將2000億美元中國貨品關稅稅率，從10%上調至25%，並已經開始對其他逾3000億美元中國商品加徵關稅展開規劃。

瑞銀表示，此舉可能令目前的出口疲軟態勢延續。另外，美國對中國商品加徵關稅，某種程度上也是「傷人傷己」，恐抑制美國經濟成長，且一旦中國採取反制措施將導致緊張情勢進一步升溫。

不過，瑞銀對美中貿易談判最終達成協議仍抱持樂觀，認為從經濟層面考量，兩國都有很強的意願達成協議，目前雙方態度強硬可視為「做出姿態」，應持續觀察雙方談判的最後結果。

美中貿易衝突升溫造成外匯市場大幅波動，其中人民幣貶幅顯著。瑞銀表示，美國總統川普宣布加徵關稅前，人民幣其實是今年以來表現最強的亞洲貨幣，但本週兌美元重貶1.4%；反而是被視為避險貨幣的日圓，本週以來兌美元升值逾1%。若避險情緒持續升溫，可能引發日圓空頭回補，進而激勵日圓兌美元升破107元。

台商面對美中貿易戰升溫，該如何因應變局，安侯建業（KPMG）聯合會計師事務所稅務部協理廖月波認為，不論最終貿易戰結局為何，台商都可以從4個步驟思考，藉以降低高關稅帶來的衝擊。

首先，企業可先彙整企業交易的資料及數據，辨識潛在受影響的產品及生產線，確認是否列在增加關稅的名單。其次，若產品確定屬於加徵關稅名單，就要評估對企業整體的影響，以及確認是否所有產品或僅有小部分產品受影響。

第三，若確定產品已落入貿易戰影響範圍，應辨識及評估各項潛在的規劃因應方案，擬定短、中及長期業務策略，例如短期產品訂價策略、中期銷售策略，與長期供應鏈與產地是否需要改變，以減輕貿易衝突造成的影響。

最後，企業進行營運策略調整的同時，必須考量公司整體業務如何因應及如何落實執行的方案，包括公司內部與供應商等協調溝通，以確保方案能夠順利執行。

安侯建業稅務部執行副總丁傳倫指出，此次美中貿易戰是根據「原產地」，進出口的商品是否原產於中國或原產於美國，台商也可考量需移轉多少及哪些生產流程，或改變原材料的來源地等，進行價值鏈調整；長遠之計，除了美國市場外，台商可以考量前進其他市場，避免將雞蛋放在同一籃子。（編輯：楊玫寧）1080511