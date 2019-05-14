貿易戰推升金價創高 投資機構仍建議暫時觀望

（中央社記者邱柏勝台北14日電）美中貿易戰火升級，投資人避險需求增溫，激勵金價創逾1個月新高。但投資機構表示，第2季為黃金傳統淡季，建議沒有黃金部位的投資人暫先觀望，持有黃金者則可分批獲利了結。

美國10日起提高對2000億美元中國銷美商品加徵關稅，從10%提高至25%，並宣布美中貿易談判若無法於一個月內達成協議，將對剩餘3000億美元中國銷美商品加徵關稅，中國也隨即祭出反制措施。

美中貿易戰火升級，也導致美股在內的全球股市出現大幅波動，美股道瓊指數昨天重挫600多點，創今年1月以來最慘跌點，台灣也受波及，不僅新台幣貶破31元大關，台股今天早盤也一度跌破年線，資金明顯湧入日圓、黃金等避險資產，其中黃金價格繼4月初以來再度衝破每盎司1300美元，創逾1個月新高。

台銀黃金交易員表示，美中貿易戰去年開打時，由於美國經濟表現不錯，多數市場資金轉向美元，因而推升美元，金價反而下跌。但這次美中貿易戰升級，美元並未進一步往上突破，主因在於市場認為，美中貿易戰再打下去，對美中雙方都不利，且美國這次擴大加徵關稅範圍，將影響美國本土消費，連帶影響經濟表現，因此避險資金轉向黃金，推升金價走揚。

交易員表示，第2季雖是黃金傳統淡季，但市場消息面的影響有時也會蓋過基本面，例如之前歐債危機發生在5月、北韓試射飛彈發生在4月，都曾帶動金價一波漲勢，這次也不例外。不過觀察技術線型，金價近期高點逐漸降低，顯然上方有龐大壓力，若無法有效突破1310美元，不排除在美中貿易衝突出現緩解時會出現大幅回檔。

因此，交易員建議，手中沒有黃金部位的投資人，此時可以觀望一陣子，觀察美中貿易戰的發展情況，再決定是否進場；手中持有黃金者，則建議可以分批獲利了結。

元大S&P黃金ETF研究團隊亦表示，從黃金期貨市場來看，短線金價雖然看好，但從偏向趨勢性投資的實體黃金ETF持倉量仍持續衰減來看，黃金的上檔壓力依然沉重。以歷史數據分析，無論是近30年、近20年或近10年來看，3月至6月是一年中黃金表現最平淡的一段時間，在此期間除非有強而有力的新增因素，不然金價難以走出震盪。（編輯：楊凱翔）1080514