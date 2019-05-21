中華電創新賽起跑 激發台灣IoT能量

（中央社記者吳家豪台北21日電）中華電信長年舉辦創新應用賽，並助陣冠軍隊伍USPACE（悠勢科技）壯大，2019數位創新應用系列賽開跑，今年祭出800萬以上總獎金，預計帶動IoT大平台專案數及會員數再成長50%以上。

中華電信培育數位領域行之有年，2019數位創新應用系列賽為鼓動台灣創意量能，結合物聯網、程式開發與數位內容創作，以「創意不設限想像無極限」為題，舉辦跨孩童、青少年與社會人士各年齡層的系列競賽，包含「IoT大平台創意應用大賽」、「MOD微電影暨金片子創作大賽」、「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」、「AIoT黑客松大賽」及「HiNet光世代虛擬偶像創作大賽」5項賽事，總獎金達新台幣800萬以上。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信看好台灣優秀的科技人才與文化創意能量，希望藉由各項賽事的舉辦，讓中華電信高速穩定的寬頻網路及AIoT大平台與人才、創意相互結合，激盪出各種別具創意的數位應用。

謝繼茂也舉例，中華電信積極AI布局，如智慧維運可以提升效率，原先10個人的工作只需要補6個人，可節省4個人力。中華電也積極布局創新事業，今年已有AI語意雲發表、臉部辨識技術則已經導入企業界，達到商轉階段。

此外，中華電協助2017年Hami App軟體開發大賽冠軍隊伍成功創業USPACE（悠勢科技），可透過APP結合智慧地鎖設備，打造共享車位物聯網平台，中華電也用技術能量加持，推動USPACE壯大，目前USPACE有超過10萬人次使用，客單價78元。

悠勢科技創辦人宋捷仁表示，他們才剛獲得中華電信與PChome旗下「基石創投」、國發基金的投資，今年9月將走出海外市場，首站香港，也將進軍日韓等國。

中華電2019數位創新應用系列賽共包含5大賽事，今年新增AIoT黑客松大賽以及HiNet光世代虛擬偶像創作大賽，並於IoT大平台創意應用大賽新增熱門NB-IoT（Cat-M1）創新組，預計IoT大平台專案數及會員數可再成長50%以上，和去年同期相比，今年IoT大平台營收成長約20%到30%。

中華電指出，HiNet光世代虛擬偶像創作為電信業首創的vTuber創作賽事，邀請全民集思廣益創作最具代表且貼近消費者的虛擬偶像，希望網路時代的代言人多樣化，未來能和消費者多互動。

中華電信已連7年舉辦MOD微電影暨金片子大賽；FunPark創意說故事數位繪本創作本次結合創新AR技術，並新增塗鴉創作幼幼組，預計超過1萬人參賽，接觸全國超過350所小學師生家長，深耕校園推廣數位閱讀，提升國人競爭力。

觀察去年成果，中華電信2018數位創新應用系列賽事共吸引近2000件作品參賽，在首次舉辦的IoT大平台創意應用賽中，徵得具商轉效益作品，IoT平台會員數及專案數也倍數成長；MOD微電影暨金片子大賽吸引全國316支創意團隊及演員共襄盛舉，其中更有創新高的39部作品以4K規格拍攝，並以高畫質上架於MOD平台。（編輯：黃國倫）1080521