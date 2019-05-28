更多編輯台推薦新聞：
聖母峰再奪一命 倖存者批門外漢害死人
國際

聖母峰再奪一命 倖存者批門外漢害死人

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

早安世界》歐洲議會選舉 英法義民粹崛起但未淹沒歐盟
早報

早安世界》歐洲議會選舉 英法義民粹崛起但未淹沒歐盟

智慧膠帶全紀錄 快遞宅配出包不怕求償無門
科技

智慧膠帶全紀錄 快遞宅配出包不怕求償無門

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
回顧六四失敗 學運領袖封從德不失樂觀：中共必將崩潰
訊息平台
首頁 / 證券

MSCI權重調整生效 外資賣超友達最多

最新更新：2019/05/28 16:58

（中央社記者張建中台北28日電）明晟(MSCI)半年度權重調整今天盤後生效，外資及陸資賣超新台幣56.02億元，衝擊台股終場收低，大盤指數跌21.81點，據統計，外資今天賣超友達最多。

隨著MSCI調整盤後生效，台股今天尾盤如預期出現爆量劇烈震盪走勢，最後一盤成交量高達778.21億元，壓低指數超過30點，指數由紅翻黑，收在10312.31點，跌21.81點，成交值1523.55億元。

據統計，外資及陸資今天持續賣超56.02億元，賣超友達2萬2200張，高居賣超第1；鴻海權重遭調降約0.27490個百分點，外資賣超2萬2050張，為賣超第2名。

外資賣超元大金9492張，為賣超第3名。晶圓代工龍頭廠台積電雖然權重獲調升約0.18968個百分點，只是市場憂心美中貿易戰升溫，恐波及台積電營運表現，外資今天持續賣超8060張，為賣超第5名。

牛仔褲製造廠如興則持續獲得外資青睞，買超1萬306張，為買超前3名，外資並已連續10個交易日買超，只是如興今天股價依然收跌0.1元，跌幅約0.64%。（編輯：李信寬）1080528

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報