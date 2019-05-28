MSCI權重調整生效 外資賣超友達最多

（中央社記者張建中台北28日電）明晟(MSCI)半年度權重調整今天盤後生效，外資及陸資賣超新台幣56.02億元，衝擊台股終場收低，大盤指數跌21.81點，據統計，外資今天賣超友達最多。

隨著MSCI調整盤後生效，台股今天尾盤如預期出現爆量劇烈震盪走勢，最後一盤成交量高達778.21億元，壓低指數超過30點，指數由紅翻黑，收在10312.31點，跌21.81點，成交值1523.55億元。

據統計，外資及陸資今天持續賣超56.02億元，賣超友達2萬2200張，高居賣超第1；鴻海權重遭調降約0.27490個百分點，外資賣超2萬2050張，為賣超第2名。

外資賣超元大金9492張，為賣超第3名。晶圓代工龍頭廠台積電雖然權重獲調升約0.18968個百分點，只是市場憂心美中貿易戰升溫，恐波及台積電營運表現，外資今天持續賣超8060張，為賣超第5名。

牛仔褲製造廠如興則持續獲得外資青睞，買超1萬306張，為買超前3名，外資並已連續10個交易日買超，只是如興今天股價依然收跌0.1元，跌幅約0.64%。（編輯：李信寬）1080528