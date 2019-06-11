新台幣貶匯兌收益增 六大壽險5月獲利逾216億

（中央社記者吳佳蓉台北11日電）六大壽險業者5月獲利全部出爐，受新台幣5月大幅貶值2.24%，匯兌收益大增帶動，合計獲利逾216億元，為近10個月以來單月新高。

國泰人壽、中國人壽、台灣人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽等六大壽險業者，5月自結獲利已全數公布。其中，國泰人壽累計前5月每股純益（EPS）2.94元，榮登壽險每股獲利王，累計前5月稅後純益171.8億元也在壽險業中居冠。

單看5月稅後純益，國泰人壽以5月稅後純益86.1億元居於第一，富邦人壽以43.3億元居次，南山人壽則以43.2億元緊追在後。

國泰人壽表示，5月投資績效良好且外匯避險操作佳，業務面則持續價值導向策略，5月初年度保費收入（FYP）153億元、新契約等價保費（FYPE）金額63億元，累計FYPE為業界第一。

南山人壽指出，5月獲利動能主要來自穩定的經常性收入，以及掌握市場波動實現資本利得，再加上本月美元升值匯兌有利，使得獲利約達新台幣43.2億。累計前5月自結獲利則約為新台幣161.8億，較去年同期成長約89%。

南山人壽說，另一方面，5月合併新契約保費約為113億元，業績動能貢獻來源以意外及健康險的高齡及保障商品為主，傳統型期繳商品及投資型保單，也持續有穩定銷售量。

觀察前5月六大壽險業每股純益，由高到低排名依序為：國泰人壽、2.94元，中國人壽、1.51元，台灣人壽、1.15元，南山人壽、1.44元，新光人壽、1.16元，富邦人壽、0.84元。（編輯：楊凱翔）1080611