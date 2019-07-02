更多編輯台推薦新聞：
奉行李小龍be water哲學 香港反送中開啟社運2.0
兩岸

奉行李小龍be water哲學 香港反送中開啟社運2.0

雄風飛彈之父韓光渭學富五車 一手打造制海利器
政治

雄風飛彈之父韓光渭學富五車 一手打造制海利器

溫網直落二拍落偶像大威 高夫躍網壇新星
運動

溫網直落二拍落偶像大威 高夫躍網壇新星

指考108年各科試題一覽

指考108年各科試題一覽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

南亞等20檔股票3日除權息 指數蒸發16.9點

最新更新：2019/07/02 18:36

（中央社記者潘智義台北2日電）台灣證券交易所今天公布，明天有南亞等20檔股票除權息交易，南亞發行市值將減少約新台幣396億元，占加權指數約13.2點，前述20檔股票除權息後，減少市值占指數約16.9點。

證交所統計，明天除權息個股除南亞之外，還包括三芳、勤益控、東元、中砂、藍天、友通、創見、華固、華票、晶豪科、嘉晶、永新-KY、凌通、全國電、悅城、日友、潤泰材、波力-KY、欣高共20檔股票除權息交易。

台灣證券交易所說明，自編的發行量加權股價指數的基值依加權股價指數編製要點，及分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，指數的計算公式為：股價指數＝所有採樣股票總發行市值÷當日基值×100。

證交所指出，當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，所以不影響股價指數；但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變，但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，依各除息股票的發行股數大小、現金股利高低，而對相關股價指數產生不同影響。（編輯：鄭雪文）1080702

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報