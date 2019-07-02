南亞等20檔股票3日除權息 指數蒸發16.9點

（中央社記者潘智義台北2日電）台灣證券交易所今天公布，明天有南亞等20檔股票除權息交易，南亞發行市值將減少約新台幣396億元，占加權指數約13.2點，前述20檔股票除權息後，減少市值占指數約16.9點。

證交所統計，明天除權息個股除南亞之外，還包括三芳、勤益控、東元、中砂、藍天、友通、創見、華固、華票、晶豪科、嘉晶、永新-KY、凌通、全國電、悅城、日友、潤泰材、波力-KY、欣高共20檔股票除權息交易。

台灣證券交易所說明，自編的發行量加權股價指數的基值依加權股價指數編製要點，及分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，指數的計算公式為：股價指數＝所有採樣股票總發行市值÷當日基值×100。

證交所指出，當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，所以不影響股價指數；但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變，但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，依各除息股票的發行股數大小、現金股利高低，而對相關股價指數產生不同影響。（編輯：鄭雪文）1080702