美CBS與Viacom再續前緣 搶攻串流電視市場

（中央社紐約13日綜合外電報導）哥倫比亞廣播集團（CBS）與維亞康姆公司（Viacom）達成協議，讓媒體大亨芮德史東旗下的美國娛樂帝國重新合體，認定媒體業巨頭林立下，規模較大公司較有競爭力且能相輔相成。

合併的新公司將稱為「維亞康姆哥倫比亞廣播公司」（ViacomCBS Inc），CBS股東將掌握61%股權，Viacom持39%。

這項合併將使得CBS電視網、CBS新聞網、娛樂時間電視網（Showtime Networks），能順利結合MTV音樂頻道（MTV Networks）、尼克電視台（Nickelodeon）、喜劇中央頻道（Comedy Central）和派拉蒙影業（Paramount Pictures）。

合併之後，新公司旗下將擁有14萬個電視集數，3600個電影所有權，每年營收預估將來到280億美元（約新台幣8762億元）。

新公司市值約達300億美元。但跟Netflix、美國廣播公司（ABC）母公司迪士尼公司（Walt Disney Co.），以及國家廣播公司（NBC）母公司康卡斯特公司（Comcast Corp）相比，300億美元算小巫見大巫。Netflix、迪士尼和康卡斯特市值依序為1360億美元，2450億美元和1930億美元。

即將合併的CBS與Viacom由全美娛樂公司（National Amusements Inc.）掌控。而全美娛樂股權掌握在億萬富豪芮德史東（Sumner Redstone）與女兒夏瑞．芮德史東（Shari Redstone）手上。

夏瑞在聲明中說：「我的父親曾說『內容才是王道』，就今日而言，這再中肯也不過了。」

她父親當年透過一系列合併建立起的帝國，13年前進行分拆。合併的努力在經過2次失敗後，第3度終於成功，對夏瑞來說不啻是決定性的勝利。

這是因為今日的媒體版圖主要由迪士尼與Netflix主宰，競爭愈形激烈之際，促使全美娛樂採取行動，讓CBS與Viacom再續前緣。

Viacom執行長巴基什（Bob Bakish）將擔任新公司的董事長兼執行長。CBS代理執行長伊恩尼耶羅（Joseph Ianniello）則將出任CBS董事長兼執行長，但旗下事業將不再包括娛樂時間電視網與出版公司賽門舒斯特（Simon & Schuster）。

巴基什受訪時說，他將與Netflix、迪士尼與AT&T競爭訂閱用戶，也將創造、銷售電視節目與電影給其他公司，而拜合併協議之賜，電視電影方面的業務可望成長。

巴基什說：「這不是將所有雞蛋放在同一個籃子，而是讓兩者相輔相成。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1080814