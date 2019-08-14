視覺特效業務成長 兔將上半年財報創三高

（中央社記者吳家豪台北14日電）影視特效製作公司兔將公布上半年財報，在電影與電視劇視覺特效業務成長效益下，合併營收新台幣1.92億元、稅後淨利3409萬元、每股盈餘（EPS）1.59元，皆創歷年同期新高。

兔將發布新聞稿指出，上半年營收已直逼去年全年，下半訂單能見度持續延伸，已經確定承接數部大型電影、電視劇前後期的技術製作，總計約10多部影視專案。

近年來兔將持續布局大中華市場，在兩岸穩定耕耘，並積極拓展國際市場，除與國際影音串流平台洽談合作外，也將參與國際影視市場展，可望與國際影視製作公司共同開發與承製。

兔將進一步指出，今年除了持續精進視覺特效高端技術外，將聚焦市場擴充及業務創新，朝上游影音原創內容拓展，將結合東、西方文化的原創IP（智慧財產權）以兔將獨有立體視覺動畫技術呈現，突破傳統動畫思維，讓原創IP更多元、更具可看性，帶動整體營運加速成長。

回顧今年上半年，兔將從第1季開春賀歲檔期起承製全片3D製作的電影「神探蒲松齡」，第2季參與特效製作的電影「慾念遊戲」、「狗眼看人心」、「媽閣是座城」等影視專案。兔將承製全片3D製作的電影「五月天人生無限公司」，在全球票房已達2.9億元。

此外，大型電視劇「宸汐緣」由兔將承製全劇特效，7月於愛奇藝獨家開播，目前累積點閱率已達30億次。（編輯：鄭雪文）1080814