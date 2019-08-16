現貨價反轉走跌 DRAM廠第3季獲利恐壓縮

（中央社記者張建中新竹16日電）動態隨機存取記憶體（DRAM）現貨價反轉向下，自近期的高點回跌超過5%，市調機構集邦科技預期，第3季合約價將持續走跌，DRAM廠獲利恐面臨進一步壓縮的壓力。

DRAM上半年合約價與現貨價一路滑落，據集邦科技統計，DDR4 512Mbx8現貨價上半年重挫超過4成，DDR4 1Gbx8現貨價甚至慘遭腰斬。

隨著產品價格已大幅修正，加上日本加強管制光阻劑等關鍵電子材料出口南韓，市場關注南韓記憶體大廠三星（Samsung）與SK海力士（Hynix）生產是否會受影響，帶動DRAM現貨價於7月10日展開強勁反彈，短短不到半個月時間，現貨價大漲超過2成。

只是DRAM市場需求持續疲弱，買家態度觀望，加上日本政府8月初批准材料出口南韓的申請案，DRAM現貨價又反轉向下，自這波反彈以來的高點回跌超過5%。

集邦科技指出，7月DRAM合約價並未隨現貨價止跌反彈，仍持續走跌，跌幅約1成，預期第3季DRAM合約價將維持下跌走勢，DRAM廠獲利空間恐進一步受到壓縮。（編輯：趙蔚蘭）1080816