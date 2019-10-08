全球首創基金即時交換監理沙盒 年底前上線

（中央社記者劉姵呈台北8日電）金管會自去年開放金融業與科技業監理沙盒實驗，今年以來已受理超過10件申請案；其中，遠東銀行Bankee與好好投資全球首創的「基金交換平台」已進入沙盒實驗，預計在今年12月中旬後正式上線。

金融監督管理委員會去年開放金融業者與科技業者申請監理沙盒實驗，今年以來已受理超過10件申請案；近期統計共有4案通過實驗，包括首家已獲准試辦的凱基銀行與中華電信「手機門號辦貸款或信用卡」，以及進入實驗階段的國泰人壽與易遊網合作的「旅遊保險一站式服務」、北富銀行與台新銀行合作的「跨行轉帳交易技術」、遠東商銀Bankee與好好投資合作的「新型態網路基金交換平台-FundSwap」共3案皆預計在12月中旬後可以上線。

遠銀數位金融事業群副總經理戴松志今天向中央社記者表示，過去申購基金投資人需要支付1.5%至3%手續費，贖回基金又要耗時5至7天，因此，為了解決投資人的痛點，花了一個月的時間就決定與科技業者好好投資一起合作。

戴松志說，金融業者有銀行資源作為基底，科技業者有專業的技術，因此，兩者一起合作就可以打破原有框架，各自做擅長的事。此次與好好投資合作的監理沙盒實驗，是以區塊鏈為基礎的點對點社群交易模式，降低申購與贖回的交易時間，幾乎是「當天」就可即時完成基金互換，預計會先從遠銀的客戶開始，之後規模化後，再擴大開放給一般民眾使用。

戴松志說，此基金交換平台不需要申贖手續費，不過將採取「會員制」，投資人成為會員後，會由好好投資來收取月費，遠銀則負責信託保管基金與現金款項，一開始會先從自家上架的基金中，選出20至30檔參與實驗。

好好投資創辦人楊少銘也表示，此基金交換平台預計會有多達20多檔基金可以申購，且投資人可以用新台幣申購所有幣別的基金，不過上線後因還在監理沙盒架構下，主管機關為了保護投資人的權益、以風險控管為基礎，此平台有總人數最高4000人或總交易金額上限為新台幣2億元的規定，且明訂個人基金交易金額上限為25萬元。

楊少銘表示，年底上線後，希望一年之內把它做好，在不用修法的情況下就可以正式落地，好好投資將成為科技公司變身金融機構，拿到證券商有限執照的首例。

遠東商銀Bankee與科技業好好投資的合作案「新型態網路基金交換平台-FundSwap」是運用區塊鏈帳本不可竄改特性，創造客戶與客戶間，可在安全信任的環境下，讓即使是陌生關係的客戶，依然能直接又快速達成信任交易，將重新定義基金交易生態。（編輯：趙蔚蘭）1081008