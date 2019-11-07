珍奶菲律賓風行 台灣業者新口味致勝

（中央社記者陳妍君馬尼拉7日專電）台灣手搖飲業者積極進軍菲律賓，珍珠奶茶已成為菲國街頭巷尾隨處可見的飲品。菲律賓手搖飲龍頭日出茶太表示，持續展店、研發新口味和高知名度是他們在珍奶市場領先關鍵。

在馬尼拉可以喝到日出茶太、貢茶、CoCo都可、天仁茗茶、老虎堂、一芳水果茶等台灣手搖飲。中華民國對外貿易發展協會指出，菲律賓約有400家手搖飲店，其中日出茶太展店120家，居龍頭地位；排名第2的是貢茶，約80家店；第3為「澳門皇茶」，約有40家店。

「2019台灣形象展」媒體團今天在貿協率領下參訪菲律賓日出茶太。

菲律賓日出茶太總經理柯法祥（Michael Koa）和財務長柯昭仰（Christopher Cua）是堂兄弟。柯昭仰說，因為珍珠奶茶喝起來跟菲律賓國民甜點Halo-halo很像，他跟柯法祥在台灣喝到珍奶時，就覺得「菲律賓人一定會愛上它」，興起將珍奶引進菲律賓的想法。

他表示，2011年日出茶太進軍菲律賓，當時在菲律賓沒有多少人喝過珍奶，他們借鑑星巴克（Starbucks）的方式，以大型店面推廣珍奶文化，有些店面還販售雞排、薯條、花枝丸等食物，慢慢打開知名度。

柯昭仰說，有趣的是，當手搖飲業者紛紛湧入菲律賓，因為日出茶太在菲律賓知名度最高，大家想喝珍奶就想到日出茶太，「我們的銷售額越來越高」。

他表示，目前日出茶太在菲律賓約有120家分店，約8成位於馬尼拉，到年底預計展店到140家，明年希望展店到200家左右。

柯昭仰說，與台灣人相較，菲律賓人相對嗜甜，目前店內當紅商品是黑糖奶茶和泰式奶茶。日出茶太創辦人7月來菲律賓，喝過12月將推出的起司奶茶後說，奶茶太濃了，台灣人不會喜歡，但菲律賓消費者試喝後，「每個人都說他們最愛這種口味」。

柯法祥表示，除了不斷研發、每季推出新口味，為維持領先地位，日出茶太也與foodpanda、Grab food等外送業者合作，並在馬尼拉機場第3航廈及長灘島（Boracay）、巴拉旺島（Palawan）等旅遊勝地展店，增加消費者觸及率。

貿協董事長黃志芳說，珍珠奶茶已經變成國際性茶飲，現在到東京迪士尼、巴黎羅浮宮、紐約時報廣場都可以買到珍奶；貿協特別把從珍奶原料到連鎖加盟的所有珍奶業者組織起來，組成珍奶行銷聯盟，希望透過團隊力量，幫助台灣業者在海外拓展市場。（編輯：陳永昌）1081107