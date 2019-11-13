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華碩本業回穩 第3季每股賺7.6元創8季新高

最新更新：2019/11/13 15:02

（中央社記者吳家豪台北13日電）電腦品牌廠華碩今天公布第3季財報，營業利益新台幣43.62億元，季增332%，年增95%；稅後淨利56.33億元，季增235%，年增69%；每股盈餘7.6元，寫下近8季新高。

展望今年第4季，華碩預期個人電腦（PC）營收將與第3季持平或季減5%以內，零組件營收將季減5%。

華碩2019年第3季品牌營收884.67億元，季增24%，年減6%；營業毛利135.12億元，季增37%，年增23%；毛利率15.3%，季增1.5個百分點，年增3.6個百分點；營業利益率4.9%，季增3.5個百分點，年增2.5個百分點；每股盈餘（EPS）7.6元，為2017年第3季每股盈餘7.86元以來的單季新高。

從產品別來看，今年第3季華碩系統產品年增3%、開放平台產品年增9%、電競電腦出貨量年增17%。今年前3季華碩輕薄筆電占比達58%，高於去年同期的42%；今年前3季華碩輕薄筆電出貨量年增37%，優於市場平均年增28%。

華碩股價今天沿平盤狹幅震盪，盤中高點來到214.5元、低點212.5元，終場以平盤213.5元作收。（編輯：黃國倫）1081113

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