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美中簽署初步貿易協議前夕 亞股跌多漲少

最新更新：2020/01/15 20:28

（中央社香港15日綜合外電報導）美中將於今天簽署初步貿易協議，全球關注，亞股連續數週走揚後，今天跌多漲少。

雖然全球兩大經濟強權之間的緊張關係緩和，股市普遍洋溢著樂觀氛圍，但市場分析師提醒，11月美國總統大選前，美中下階段貿易磋商不太可能有更多進展。

法新社報導，美中初步貿易協議中，白宮將把去年9月對價值1200億美元中國商品加徵的關稅減半，並取消原定去年12月15日起加徵的關稅。北京則是承諾採購龐大金額的美國產品，當中包括豬肉和黃豆。

儘管如此，下一回合的貿易談判預料將更棘手，關鍵在於中國大規模補貼國營事業及強迫技術移轉等難題。

官員表示，美中雙方在華府簽署第一階段協議後，將公布完整細節。

由於缺乏帶動買氣的利多，亞股今天大多隨著前一天的華爾街股市頹勢走軟。

東京股市今天收跌0.45%，上海股市收挫0.54%，香港股市收低0.39%，首爾股市收跌0.35%，新加坡股市收挫0.41%，孟買、台北、曼谷、雅加達與馬尼拉股市也紛紛收跌，雪梨與威靈頓股市則是逆勢收紅。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1090115

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