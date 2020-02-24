疫情影響3月MLCC供給吃緊 第3季台廠價格看漲

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）被動元件MLCC供給緊俏，加上武漢肺炎疫情影響，法人預估到3月供給仍面臨不足，第1季現貨價格上揚，到第3季是原廠漲價週期，包括台廠國巨和華新科MLCC價格將逐步上漲。

觀察積層陶瓷電容（MLCC）價格走勢，中國法人報告指出，去年第4季之後，MLCC產業去庫存基本已經結束，下游通路商的庫存在去年10月到11月清理乾淨，去年第4季價格平穩。

由於下游回補庫存意願強烈，加上原廠難以在短期內招到足夠工人提高產能利用率，使得MLCC在今年第1季現貨價格出現上漲。

法人指出，去年第4季包括台廠國巨和華新科的現貨價格已小幅上漲5%到10%，估今年第1季漲幅續擴大；此外，韓國廠三星電機（SEMCO）的MLCC現貨價格從1月開始上漲，漲幅約10%。

中國武漢肺炎疫情也使得MLCC供給受限，進一步加劇價格上漲。法人指出，包括日本村田製作所（Murata）、三星電機、國巨等在中國大陸的工廠，都面臨復工率較低的問題，陸廠風華高科、宇陽科技等復工也不夠順利，預期MLCC到3月續面臨供給不足。

天風國際證券報告則指出，未來2年產業整體供需緊俏，今年第1季產業進入原廠提價週期，預估到第3季是明朗的原廠漲價週期。

外資法人分析，日本廠商占全球MLCC市占率超過一半，達到53%，韓國廠商占比約19%，台灣廠商占比約20%，中國廠商占比僅7%。全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電以及TDK、AVX等。（編輯：楊玫寧）1090224