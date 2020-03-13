民生化工盼加速通關避免斷鏈 沈榮津允諾協助

（中央社記者吳柏緯台北13日電）經濟部今天邀國內民生化工業者座談，了解業者受到肺炎疫情影響。經濟部長沈榮津說明，民生化工受到的直接影響較小，但由於庫存原料已經逐漸用罄，盼政府能協助原物料加速通關，避免產業斷鏈。政府會往這個方向努力。

全球爆發武漢肺炎疫情，加上國際油價崩跌，對產業造成衝擊。經濟部長沈榮津11日赴立院備詢時透露，經濟部將與資通訊ICT、民生化工、金屬機電以及內需型服務業等業者座談，作為擬訂相關政策依據。

第二場座談鎖定民生化工業者，今天上午在經濟部舉行，由沈榮津主持。

沈榮津會後接受媒體採訪時指出，民生化工產業看起來沒有受到太大的影響，不過業者對於銀行紓困措施、防疫支出協助、人力運用的彈性、工業用口罩的需求與加速原物料通關等議題提出看法與建議。

沈榮津表示，業者普遍在意的是加速通關的政策，過去庫存的原料已經用得差不多了，因此盼政府能協助，避免因為進出口卡關而造成斷鏈。沈榮津在會中允諾會朝這個方向努力，經濟部也會透過外館蒐集各國目前的進出口規定，供業者參考依循。

至於產業界其它的建議，沈榮津表示，業者希望未來銀行在執行相關的紓困措施時，可以從企業的角度出發，符合企業的期待。此外，業者也提到，防疫以及參展費用的支出，希望政府能夠支持。至於產業用口罩不足的問題，也會請工業局協調。

外界關注油價持續下跌，造成業者的原料買貴，但現在沒辦法及時出口，是否對產業造成影響。沈榮津表示，這個情況對業者來說並不是第一次，已有經驗也會做出因應。

隨著疫情蔓延全球，沈榮津也提到，過去談中國大陸的疫情時，影響的是供給端、生產端，但如果疫情影響到歐美，受到衝擊的就是消費端，這部分仍需持續觀察。（編輯：紀淑芳）1090313