風華高科擬擴產MLCC 國巨續穩居全球第3大

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）中國被動元件大廠風華高科規劃擴充MLCC產能，目標鎖定全球前3大供應商。市場人士指出，關鍵製程設備仍在日商手上，風華高科擴產能否落實待觀察，台廠國巨續穩居第3大。

中國被動元件大廠風華高科日前公告，為提升積層陶瓷電容（MLCC）產能規模及優化產品結構，提升市場競爭力，擬投資人民幣75億元用於建設廣東肇慶市端州區工業園區高階電容基地專案，預計建設期28個月，規劃新增月產450億顆高階MLCC產品。

中國法人報告指出，風華高科之前已完成月產56億顆MLCC擴產專案，目前MLCC月產能接近200億顆。風華高科有意透過此次擴產計畫，鎖定全球第3大MLCC供應商。

全球MLCC廠商包括日本村田製作所（Murata）、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK、AVX等。國巨市占率約13%，目前仍穩居全球第三大MLCC供應商。

市場人士表示，風華高科以往也曾規劃擴產，不過MLCC關鍵製程設備包括堆疊機和燒結爐等主要還是掌握在日商手上，風華高科與MLCC關鍵製程日商關係並不緊密，且高階MLCC產品需要經過原廠認證，風華高科擴產計畫能否順利落實、能否掌握品質與良率，仍有待觀察。

觀察國巨主要產品設備產能，市場人士指出，國巨目前MLCC每月設備產能約500億顆到550億顆，預估今年年底月設備產能可穩健擴充到570億顆。

從產品價格來看，本土法人報告指出，國巨對MLCC和晶片電阻新價格從3月初生效，小尺寸0402規格的MLCC和晶片電阻價格漲幅約3成。市場人士預估第2季MLCC和晶片電阻價格漲幅約3成左右。

法人指出，去年11月到12月，中國大陸通路商開始針對被動元件回補庫存，台系廠商由於招工面臨困難，稼動率短期難以提升，使得供應緊俏，帶動MLCC和電阻價格上漲。目前MLCC和電阻的通路庫存偏低，隨著電子廠復工率拉升，投料需求增加，下游客戶回補庫存需求回溫。（編輯：黃國倫）1090316