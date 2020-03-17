遠傳今年三箭齊發 井琪：絕非電信慘業

（中央社記者江明晏台北17日電）遠傳電信今年將以新經濟、5G應用及多元合作三箭齊發，總經理井琪今天表示，將在5G時代於電信本業務實作為，今年將招募逾千人，強調絕非「電信慘業」。

5G競標大戰日前落幕，遠傳展現「彎道超車」決心，以重金搶得3.5GHz的80MHz等頻寬。遠傳電信總經理井琪今天宣布今年策略目標，強調將在5G時代於電信本業務實作為。

井琪表示，今年將以「新經濟」、「5G應用」以及「多元合作」的「三箭齊發」為策略重點，包括設定2020年新經濟營收占比要提升至15%的目標，並以黃金組合的頻譜資源全面展開5G業務，擴大5G的應用深度與廣度，讓消費者與產業都有感。

第一支箭「新經濟」，遠傳將擴大布局5G「大人物」、雲端與資安關鍵技術，以今年2月的營收統計為例，資通訊業務營收年成長幅度高達294%，包含物聯網營收年成長率高達598%，系統整合專案收入年成長率高達103%，資安營收較去年成長88%，效益也逐步顯現。

另外，因應發展新經濟的需求，遠傳也將加強育才、留才、覓才力道，今年更要招募超過1000名各領域的人才。

第二支箭「5G應用」，遠傳會讓5G應用落實到消費者的日常生活；並透過5G結合物聯網技術，協助醫療院所導入智慧醫療應用與醫療AI相關應用，打造遠距診療，拓展偏鄉智慧醫療服務，拉近城鄉距離。

迎接5G新時代來臨，遠傳將延續過去與Microsoft、AWS、Google等世界級策略夥伴的合作提升創新力，同時繼續透過多家新創加速器尋找具備「大人物」的新創夥伴，接軌國際與新創能量。

第三支箭「多元合作」，遠傳去年首創電信業者與潔衣家跨界合作，推出2個月申辦數即破千、去年送洗單數更逾5000筆，引起同業跟進。friDay影音也獨家引進霹靂布袋戲內容，霹靂單片占同期整體銷量17%，霹靂系列影劇觀看總分鐘數較上市前月成長71%。

除了持續開拓多元的跨界、跨域合作，遠傳持續整合資源，擴大集團綜效，遠傳5G「大人物」今年也將具體運用於遠東集團關係企業的生產線。遠傳研發的AI智慧驗印花機已可商轉，預計上半年遠東新世紀印染廠就會導入；AI智慧驗布機也將於下半年導入產線。

井琪強調，隨著時代與科技的轉變，電信產業從提供訊息、語音、數據、數位創新應用服務不斷轉型，5G對電信產業是個活水，絕非「電信慘業」。5G時代則是充滿機會與多元商機的新時代，為電信產業注入活水，遠傳期待與志同道合的產業先進共創榮景。

遠傳先前稱「電信三雄將變兩雄」，台灣大總經理林之晨日前以財報成績反擊，指台灣大已脫離 「電信慘業」，盼剩下的兩雄找到新成長引擎。

此外，井琪對內也自去年大力推動「敏捷辦公室」（Agile Office）改造工程，今天首度對外亮相。井琪表示，5G時代不論軟體還是硬體，都必須由「人」來推動、發想、執行；「敏捷辦公室」是藉由導入「活動導向辦公空間」（Activity-Based Workplace）的設計理念，提供同仁面對數位轉型需求的工作空間。（編輯：趙蔚蘭）1090317