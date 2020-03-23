法人看京元電業績不受疫情影響 獲利可期

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）晶圓測試廠京元電首季業績不淡，今年可望受惠5G基礎建設和網通設備晶片測試需求。法人估京元電首季業績僅季減2%到3%，第2季季增上看1成，全年業績看增15%，業績和獲利創高可期，不受疫情影響。

觀察第1季業績，外資法人預估，京元電首季業績不淡，較去年第4季僅小幅季減2%到3%，主要受惠中國大廠5G基礎建設對晶片測試拉貨、此外智慧型手機系統單晶片（SoC）以及繪圖晶片（GPU）相關測試訂單季增。

展望第2季，另一外資法人預期京元電第2季業績可望重返成長軌道，估季增5%到10%區間。

從訂單能見度來看，法人指出目前京元電能見度延長到2個月。

展望今年營運，外資法人預期，在基礎建設和資料中心相關晶片需求帶動測試下，京元電今年在相關業績可望年成長超過3成，主要是中國大陸大廠在5G基地台和網通設備晶片需求本土化帶動，儘管車用和智慧型手機應用相關晶片測試可能持平，不過CMOS影像感測元件（CIS）測試需求持續強勁。

法人預估，京元電今年業績可望較去年成長15%區間，有機會續創新高，今年毛利率表現上看3成，今年每股純益有機會超過3.3元，獲利衝新高。

京元電去年合併營收新台幣255.39億元，年成長22.7%，去年合併毛利率27.47%， 年增1.7個百分點，去年合併營業利益40.45億元，合併營益率15.84%，年增2.77個百分點。

京元電去年稅後淨利30.41億元，較前年大增69.4%，法人指出去年獲利創歷年新高，去年每股稅後純益2.49元，優於前年EPS 1.47元。（編輯：張均懋）1090323