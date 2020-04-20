可成手機業務扮推手 法人估下半年毛利率續揚

（中央社記者吳家豪台北20日電）投顧法人指出，金屬機殼大廠可成受惠iPhone 11需求上升，且智慧型手機金屬邊框搭配玻璃背蓋均價將上揚，有助今年下半年毛利率持續攀升，看好2020年全年毛利率將回升至30.5%。

投顧法人表示，中國供應鏈恢復正常後，可成自估今年第2季營收將大幅季增與年增，法人預估將季增14%、年增25%；受惠於成本管控改善措施，包括消化高成本庫存、折舊成本下滑等，可成重申第2季毛利率回升至30%的目標。

法人進一步指出，智慧型手機約占可成營收50%以上，扮演營收成長及獲利率復甦的要角。可成看好iPhone 11需求不錯，將成為今年第2季營收成長動能的主要催化劑，且受惠於居家辦公及線上課程需求，筆電與平板也強勁成長。

投顧法人分析，預定2020年下半年問世的智慧型手機新機售價與產品規格，最快也要5月或6月才會敲定，可成並未透露太多細節。不過，由於需求及競爭環境皆較2019年改善，加上5G機種設計複雜度上升，預計可成智慧型手機金屬邊框搭配玻璃背蓋的均價將上揚，應有助於2020年下半年毛利率持續攀升，預估可成毛利率將從2019年的24.3%回升至2020年的30.5%，今年全年每股盈餘有望年增53%至新台幣22.33元。

此外，法人表示，可成汽車業務將於今年第2季加入營運，毛利率略高於可成目前平均值，但對2020年營收貢獻有限，可成目標汽車業務未來3到5年間將貢獻營收高個位數百分比（7%至9%）至雙位數百分比（10%以上）。（編輯：黃國倫）1090420