威剛首季獲利賺贏去年全年 單季毛利率創新高

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）記憶體模組廠威剛第1季稅後淨利新台幣4.64億元，賺贏去年全年獲利，單季毛利率也創歷史新高。威剛看好現階段電競熱銷需求外，也將因應下半年陸續回籠的5G及工控應用商機。

受惠採購布局及全球通路經營效益，威剛今年第1季本業獲利呈現倍數躍升的表現，單季毛利率23.76%創歷史新高，單季營業利益9.27億元，也較去年同期大增14倍，營益率12.91%達歷史次高。

威剛第1季單季歸屬母公司業主淨利4.64億元，超越去年全年獲利4.45億元，以加權平均股本22.5億元計算，首季每股稅後純益2.06元。

威剛指出，近年持續以提升獲利率為營運方針，包括長期耕耘工控應用領域及新興電競產業，逐漸對本業獲利率有所貢獻；此外，具高毛利動能的電動車馬達業務，也將從下半年開始小量出貨。

威剛表示，儘管第1季全球經濟受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，但在宅經濟、在家辦公、遠距學習、電競遊戲等新商機推升下，動態隨機存取記憶體（DRAM）及NAND型快閃記憶體需求及價格同步走揚。在庫存成本優勢下，單季毛利率大幅成長，營業利益轉虧為盈。

展望未來營運，威剛指出，近期在伺服器、筆記型電腦、平板、桌上型電腦因疫情推動需求增溫，OEM大廠備料態度相對積極；儘管通路市場因歐美、東南亞等地封城鎖國影響，但中國大陸市場疫情高峰已過，各地陸續解封，需求逐步回溫，歐美等國傳出確診案例數降溫的訊息，各大經濟體醞釀回復正常運作計畫。

威剛預估，市場經濟秩序逐步回復正常的時間點將落在下半年，因應總體經濟環境的迅速變遷，已先行調整公司產銷及後勤支援系統，配合實際市況發展執行，迎接現階段電競熱銷及下半年起陸續回籠的5G及工控應用商機。（編輯：張良知）1090420