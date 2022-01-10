15家金控2021年盈餘豐收 富邦國泰金獲利爆發1400億

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（中央社記者蘇思云、吳佳蓉、謝方娪、潘姿羽台北10日電）15家金控2021年獲利全數出爐，共賺入新台幣5806.29億元，續寫歷史新高。其中，富邦金奪下全年獲利、累計每股稅後盈餘（EPS）雙冠王，國泰金則連4個月奪下單月獲利王。

台股2021年底站上萬八大關，全年漲幅約23.66%，不少金控積極實現資本利得，為獲利進補不少。

15家金控2021年12月稅後淨利226.98億元，年衰退7%，主因是不少金控趁年底增提備抵呆帳或其他提存等，不過，全年稅後淨利5806.29億元，年增率達53%，整體而言，15家金控2021年都比2020年更賺錢。

包括富邦金、國泰金、元大金、中信金、開發金、新光金、台新金、玉山金、第一金、合庫金、永豐金、華南金、國票金13家金控全年獲利都創下歷史新高。其中，富邦金、國泰金獲利爆發性成長，2家獲利加總約占15家金控的49%。

受惠旗下壽險、產險、證券等成長動能強勁，富邦金控12月自結稅後淨利37.72億元，全年稅後淨利首度突破千億大關、達1446.06億元，年增近6成，累計EPS為12.49元，奪下金控每股和全年獲利雙冠王。富邦金12月底淨值約9500億元，普通股每股淨值72.36元。

國泰金控表示，2021年受惠經濟復甦與金融市場上行，各子公司核心獲利動能強勁，12月自結稅後淨利52.5億元，奪下金控單月獲利王，全年稅後淨利達1405.7億元，年成長85%，全年獲利也創下歷史新高，EPS為10.32元，位居第二。

2021年台股行情火熱，帶動元大金控旗下元大證券、元大投信等泛證券體系子公司表現亮眼。元大金自結2021全年稅後盈餘348.66億元，年增率44.6%，全年EPS為2.87元，居金控第三名，獲利再創歷史新高。

中信金控表示，12月稅後淨利為23.13億元，全年稅後淨利542.05億元，兩大動能主要來自財務管理手續費收入以及股債處分的資本利得，帶動全年獲利創下歷史新高，EPS為2.73元。

開發金控2021年也交出亮麗成績單，並完成多項重要里程碑，全年稅後淨利350.02億元創下歷史新高，EPS為2.34元，也透過股份轉換方式，正式將中國人壽納為100%持股的子公司。

新光金12月稅後虧損7.81億元，主因旗下新壽通常年底準備金計提、獎勵和行銷費用等較高，12月單月稅後虧損15.9億元所致，不過，新壽全年稅後淨利仍高達126.09億元，創下史上新高；新光金全年稅後淨利達224.86億元、旗下新光銀行為65.53億元、元富證券為39.19億元都創史上新高。

台新金去年稅後淨利203億元，創下歷史新紀錄，年增逾4成，子公司台新證券獲利去年爆發性成長1.28倍，新成員台新人壽去年獲利則為9.7億元，在股利收入增加及適當的投資資產配置調整下，整體表現優於同期。

在公股金控部分，2021年4家合計稅後賺進838.76億元，年增24.01%。公股獲利王仍由兆豐金蟬聯，去年稅後淨利257.46億元、EPS為1.89元，都排名公股第一，但與2020年相比，獲利僅年增2.84%。

合庫金、第一金稅後淨利分別為211.87億元及197.39億元，都創歷史新高，各年增23.65%及17.44%。

華南金在基期偏低下，去年稅後淨利172.04億元，與2020年相比，年增近1倍之多。（編輯：潘羿菁）1110110