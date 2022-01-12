國壽醫護確診慰問金案延長 非保戶也有2萬元

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（中央社記者蘇思云台北12日電）國泰人壽今天宣布，醫護人員確診慰問金方案將延長到今年6月底，醫護人員確診，如果是國壽保戶可得到新台幣5萬元慰問金，非保戶也有2萬元慰問金，國泰人壽以實際行動力挺醫護。

國泰人壽2021年初率先宣布，如果醫院或診所執業人員在崗位中確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），將提供醫護人員慰問金，國壽保戶5萬元、非保戶2萬元，不限保戶都有保障，原方案申請到去年年底截止。

近期本土疫情確診數增加，第一線醫護人員持續投入防疫工作，國泰人壽今天透過新聞稿指出，國壽以實際行動力挺醫護，宣布醫護慰問金方案延長到6月底，並增加多元健康照護專案。

國泰人壽指出，如果醫護人員染疫，只要將在職證明書正本、確診證明書正本、身分證影本及申請表正本共4份文件，統一郵寄到國壽服務據點，待審核完成就立即提供慰問金。

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截至2021年年底，國泰人壽已給付的醫護慰問金超過600萬元。染疫險保戶總理賠金額則已經近3億元。

除了醫護人員慰問金外，國泰人壽指出，也規劃多元的保險服務以及健康關懷專案，例如透過有醫問服務提供24小時遠距健康諮詢，以及在本土疫情爆發後，團隊在短短20天開發推出CVX泰好保服務等遠距保險服務平台，讓使用者可以遠距體驗投保、保全、理賠、保費等服務，推出2個月就收到近5萬件投保件數。（編輯：郭無患）1110112