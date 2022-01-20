打炒房連擊 國泰金：24%民眾估未來半年房價漲逾1成

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（中央社記者蘇思云台北20日電）政府部會多次出手打炒房，不過，國泰金調查顯示，逾8成民眾認為過去6個月居住地房價漲幅超過3%，24%民眾預期未來半年居住地房價漲幅超過1成，兩者比例都比2021年3月調查時增加。

國泰金控今天發布1月國民經濟信心調查結果，時事題部分，詢問民眾對居住地住宅價格變化的看法，也跟2021年3月詢問房價的調查結果做比較。

調查顯示，對於過去6個月居住地住宅的價格變化，民眾認為房價上漲的比例較上次調查增加。高達83.3%的民眾認為過去半年房價上漲超過3%，較前次增加17.7個百分點；14.6%民眾認為房價變化在正負3%內，較前次減少15.8個百分點；僅2.1%民眾覺得房價下跌超過3%，較前次減少1.9個百分點。

至於對未來6個月居住地住宅的預期價格變化，調查結果顯示，民眾看漲未來半年的比例與幅度都較2021年3月的調查增加。

24%民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過10%，較前次調查增加12.5個百分點，近倍增；54.6%民眾預期房價漲幅介於3到10%，較前次調查增加2.4個百分點；預期房價將在正負3%區間內變化的比例從30.9%降至17.8%，較前次調查減少13.1個百分點；僅3.5%民眾預期房價跌幅超過3%，較前次減少1.8個百分點。

在總體經濟部分，國發會最新公布的11月景氣對策信號維持紅燈，領先指標與同步指標都上揚。國泰金調查結果顯示，景氣展望指數從2021年12月的4.6上升到17.5，現況指數從12月的12.8走揚到26.6。

民眾薪資上漲預期指數從12月的13.2走高到16.2，創調查以來新高，大額消費意願指數則從12月的11.6小幅下滑至11，主要是近期本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，抑制民眾消費意願。

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調查指出，2021年上市櫃企業營收創新高，民眾對股市的樂觀指數從2021年12月的11.9走高到24.7，風險偏好指數也從12月的15.2上升到19.9，雙雙上揚。此外，83%民眾預期2022年經濟成長在2%以上，59%認為通貨膨脹率會高於2%。

國泰金1月國民經濟信心調查在2022年1月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並回收2萬2431份有效填答問卷。（編輯：楊蘭軒）1110120