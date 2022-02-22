Google新創加速器計畫 今年拓點印度韓國日本

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（中央社記者吳家豪台北22日電）Google亞太區新創企業總監金恩（Michael Kim）今天透過部落格文章表示，今年將在印度、韓國、日本和東南亞展開Google for Startups Accelerator計畫，協助成長階段的新創企業。

金恩說，儘管亞洲新創企業的資金來源充裕，但亞洲創業家需要的不只是資金援助，還需要得到更多面向的支援。亞太區新創企業面臨的共同挑戰包括如何適應法規、如何獲得基礎設施或相關技術，以及提高目前婦女創業比例較低的情況。

他強調，Google的目標是與新創企業生態圈中的每一份子積極合作，包括創業家、創投公司及政府公部門，打造更適合新創企業發展的大環境。透過Google for Startups Accelerator計畫，可以讓希望學習技術、產品和領導等各方面最佳做法的新創企業，得到協助和專業建議。

金恩表示，今年Google將在印尼推出最新的新創企業學院計畫，讓處於發展初期的新創企業能夠汲取業務營運、領導管理和產品開發等各方面知識；並計劃透過女性創業家學院，幫助更多不同領域的新創企業。

金恩也提到，透過Google在台灣進行的孵創計畫，以及與香港數碼港合作的金融科技新創企業贊助計畫，將持續與具有共識的民間和公部門合作夥伴保持緊密聯繫。

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根據Google提供的資料，截至2021年4月亞太區獨角獸企業已逼近200家，僅次於美國的290家，且已超越歐洲的69家。

亞洲多間居於領導地位的新創企業實際上已具備世界級影響力，例如激發新型態商業模式靈感的Grab、專研預防早期失智的日本新創企業CogSmart。金恩認為，隨著亞太區的新創企業不斷成長，可以預見亞洲創業家將持續對全球科技產業帶來巨大的影響。（編輯：郭無患）1110222