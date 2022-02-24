可成去年每股賺11.31元 近11年低點

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（中央社記者吳家豪台北24日電）金屬機殼廠可成今天公布2021年度財報，受到供應鏈缺料、運流瓶頸及高基期影響，合併營收為新台幣410.95億元，年減50.2%；歸屬業主稅後淨利85.75億元，年減59.4%；每股盈餘11.31元，寫下近11年新低。

根據可成發布的新聞資料，受惠於產品組合調整，2021年度平均毛利率33%，年增6.4個百分點；因毛利率提升、費用管控得宜，2021年度平均營業利潤率達21.3%，年增3.2個百分點。

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可成去年第4季營收為81.96億元，季減16.9%，年減56.1%；毛利率33.1%，季減2.3個百分點，年增3個百分點，季減原因為營收下滑，年增主要受惠於產品組合調整、折舊費用降低。

可成去年第4季歸屬業主稅後淨利33.71億元，季增67.7%，年減75.7%，季增主因認列處分資產利益；年減原因為2020年第4季認列處分泰州廠利益，拉高基期；去年第4季每股盈餘4.48元。（編輯：趙蔚蘭）1110224