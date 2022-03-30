陽明看好下半年航運市況 短期震盪換來成長復甦

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（中央社記者賴言曦台北30日電）陽明海運今天舉辦線上法人說明會，陽明海運業務長張紹豐表示，俄烏戰爭等帶來短期震盪，但隨著和談出現曙光，有望帶動民生、重建物資運送，換來下半年更長久的復甦。

船舶供應方面，張紹豐預估，2022年船公司仍站在有利一方，船舶仍供不應求，但隨著新船陸續交付，2023供給可能將大於需求，但仍取決疫情、塞港有無改善及2023年上路的環保新規等因素影響。

張紹豐指出，陽明今年將有5艘新船陸續交付並主要投入美國線，預計年底船舶總數達95艘，運能達71.7萬TEU。歐洲、北美線仍是陽明主力航線，未來若要造船也會以1.5萬TEU級船型為主。

新造櫃部分，張紹豐表示，2022年確定有7萬個新造櫃，第一批4萬個預計3月、4月陸續交貨，剩下3萬個會再進行招標和購買程序，預計下半年完成。

近期正值美國洽簽長約期間，張紹豐表示，歐洲線長約占比在20%內，美國線則希望維持超過50%，而美國線長約漲幅令陽明滿意，但由於長約價低於現貨價，還是會傾向把艙位留給現貨市場。

疫情影響部分，張紹豐說，中國大陸上海等地貨物出貨不順，陽明已暫時將運能轉往其他地區，讓部分缺艙地區獲得紓解外，也補足中國大陸市場的獲利缺口。

展望今年運價漲幅，張紹豐認為，今年運價不會再像去年大幅度成長，但若缺艙情況持續，運價維持高檔震盪的機會很大。（編輯：黃國倫）1110330