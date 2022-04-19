立院三讀 記帳士終止契約無須經委任人同意

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（中央社記者范正祥台北19日電）立法院會今天三讀通過修正記帳士法第15條條文，刪除現行記帳士欲終止委任關係須得到委任人同意的規定，且通知委任人時間由現行「10日前」修正為「15日前」。

現行記帳士法第15條條文規範，記帳士受委任後，非有正當事由，不得終止其契約。如須終止契約，應於10日前通知委任人，在未得委任人同意前，不得終止進行。

鑑於現行規定記帳士欲終止委任關係須得到委任人同意，未適當體現委任契約雙方權利義務的衡平性，以及實務上常有委任一方的企業負責人因故行蹤不明，使記帳士縱使通知，也無從獲得同意，民進黨立委郭國文、沈發惠及國民黨立委曾銘宗對此分別領銜提案，主張修法刪除記帳士終止契約須委任人同意的規定。

除了維護記帳士權益，郭國文、沈發惠及曾銘宗於修正草案中也主張，為免記帳士任意終止契約，造成委託人損害，建議規範記帳士如須終止契約，應將通知委任人的期日，由現行規定的「10日」延長為「15日」，以強化委任人的權益保障。

立法院財政委員會於去年12月審查完竣記帳士法部分條文修正草案，提報院會討論，院會討論前不須交由黨團協商。草案於今天立法院會討論，完成三讀程序。

立法院會今天三讀通過修正記帳士法第15條條文，明定記帳士受委任後，非有正當事由，不得終止其契約，如須終止契約，記帳士應於15日前通知委任人。同時也將原條文後段「在未得委任人同意前，不得終止進行」的文字，修正予以刪除。

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另外，立法院會今天討論此案時也通過附帶決議，為保障記帳士權益，請財政部於研擬與記帳士權益相關的法案或政策措施時，積極與記帳士公會溝通說明，必要時於事前邀集相關公會召開會議討論，凝聚共識，以協助政策及業務推動。

關於立委所提這次修法，財政部於立法院財政委員會初審草案時評估，郭國文、沈發惠、曾銘宗等人提案記帳士終止契約無須經委任人同意，且通知委任人時間由「10日前」修正為「15日前」部分，鑑於實務上常有記帳士因委任人他遷不明聯繫無著，以致不能終止契約，為保障記帳士權益，財政部表示尊重。（編輯：張均懋）1110419