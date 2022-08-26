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首頁 / 證券

南染宣布退出染整業經營 轉型不動產租賃業

2022/8/26 16:28
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（中央社記者賴言曦台北26日電）南洋染整公司今天宣布退出染整業經營，轉型以不動產租賃業務為主，未來會在確保員工權益下，盡可能協助轉業或資遣，並協助客戶完成業務移轉。

南染昨天公告，因有重大訊息待公布，經台灣證券交易所同意，已從今天起暫停交易，並待重大訊息公布後，再申請恢復交易。

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南染公司今天下午召開重大訊息說明記者會，董事長何鈞表示，近年來，有鑒於國內經營環境變遷，不但勞工及環保法令趨嚴，人力聘僱不易，原物料及能源費用持續的調漲，同時也因國內內銷市場不斷的萎縮，造成公司本業獲利急速下降，

何鈞說，因此，經營團隊在公司財務尚健全時，決定退出染整業經營，轉型為不動產租賃業務為主，在確保員工權益下，將儘可能協助轉業或資遣，並協助客戶完成業務移轉；期望在轉型後，能反映本公司資產的實質價值，以保障股東權益，及不影響子公司南岩半導體公司的正常營運。（編輯：楊凱翔）1110826

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