離岸風電區塊開發首期選商 6業者同額競選

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（中央社記者曾智怡台北30日電）離岸風電區塊開發首期選商收件晚間截止，共6組國內外開發團隊、11風場申請案，將爭取6個風場開發名額，形成「同額競選」狀態；獲選風場總容量上限為3GW，預計2026、2027年完工。

根據規定，參與選商風場必須先獲得八部會聯審同意函及環評初審通過，才能遞交選商文件；截至30日，同意核發備查23案，其中20案已通過環評審查。

經濟部今天完成首期選商收件作業，共6組開發團隊、11個風場親送申請案，能源局表示，後續不排除仍有郵寄案件陸續送達，最快11月底公布獲得開發權業者。

據了解，哥本哈根基礎建設基金（CIP）、天豐新能源（原達德能源）、台亞風能、北陸能源、上緯新能源、捷熱能源等皆有遞件。值得注意的是，沃旭能源經評估現行競標規則所設限制，加上高通膨、高利率不確定性，認為風場專案不具可投資性，此次並未投標。

事實上，各開發商對競標規則都有異議，回顧能源局8月初釋出初版行政契約草案，風場建設逾期違約罰則部份，引發業者強烈反彈，尤其是20%綠電改以競標價格售予台電，開發商認為將對融資造成很大挑戰，且履約保證金扣減要求補足，可謂雪上加霜。

歷經溝通，能源局考量業者融資可行性，9月底新版草案刪除上述，但新增產業關聯執行方案階梯式違約金，將以單一項目成本比重、未完成比例計算違約金。

「新增產業關聯執行方案」意即國產化，共25項關鍵發展項目，落實數量應達申設容量60%，其餘40%採加分機制。

根據草案內容，如果開發商有未落實情事，能源局會通知開發商限期改善，若期限內完成改善不予計罰。若開發商超過改善期限，且於3個月內完成改善，須繳納3%履約保證金；以履保金10億計算，只要有一項違約，罰金起跳為新台幣3000萬。

若仍未改善，將祭出更高額罰金，以成本比重最高的水下基礎為例，假設A商得標500MW、使用15WM風機，應落實國產化的水下基礎數量20座，其中有8座未落實，單項違約罰金達2.628億元。

為了避免開發商在國產化項目「故意交白卷」，落實數量未滿申設容量的30%，違約金加重計罰2倍。

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加分機制部分，能源局表示，加分項目是開發商自主承諾，若因不可抗力或不可歸責事由無法履行，須限期補足分數、並得以其他加分項目替代，逾期未補正或補正未達原承諾分數時，經濟部得解除契約，等於喪失風場開發資格。行政契約草案預計下週完成法制程序後對外公布。

據悉，開發商對於階梯式違約金懲罰強度尚可接受，反倒是檢核點、改善期程、國產化未達標認定等並無載明，「不確定性太高」，充滿法律模糊地帶，將直接影響投資方意願、銀行風險評估，融資到位（financial close）期程恐拉長。（編輯：潘羿菁）1110930