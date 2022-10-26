經部：政府部門用電連7年負成長 110年減少3.3億度

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（中央社記者曾智怡台北26日電）行政院日前核定110年度「政府機關及學校用電效率管理計畫」執行成效考評報告，去年公部門用電效率較基期年（104年）提升11.1%，提前達成112年提升10%目標；且總體用電量自基期年起，已連續7年負成長，去年相對基期年減少使用達3.3億度電。

經濟部說明，公部門包含政府機關、公立學校及國營事業。

經濟部今天發布新聞稿表示，依據行政院核定計畫，已建立公部門用電效率執行成效管理平台及考評機制，同時要求公部門各單位的正（副）首長擔任召集人，成立節約能源推動小組，並指定專人擔任「節能管理員」，落實分層管理的督導責任，如提供高耗能設備使用操作具體建議。

統計105年至111年9月底，老舊燈具業已換裝為LED計318.4萬盞、汰換老舊空調計7.3萬臺，合計節電3.49億度。

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經濟部表示，為引導公部門及民間企業共同投入節電管理，進一步提升能源效率，全面提供各行各業技術諮詢、現場輔導，並開辦有關補助業務；如能源局已分別委託工業技術研究院、台灣綠色生產力基金會及台灣產業服務基金會成立製造業、服務業及公部門的節能輔導團隊。

能源局也提供「節能績效保證專案（ESPC）」等補助措施，針對業者老舊空調主機、照明燈具及其他耗能設備汰舊換新或整合節能改善計畫，提供20至40%經費補助，每案以500萬元為上限。（編輯：黃國倫）1111026