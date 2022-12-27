中國解封激勵 股匯齊揚新台幣小升收30.691元

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）中國宣布邊境大解封，激勵陸股走揚，台灣股匯市也受到鼓舞，台股震盪小漲，新台幣連續2個交易日升值，今天收盤收30.691元，升1.7分，台北及元太外匯市場總成交金額10.915億美元。

中國26日晚間突然宣布放寬防疫管制，明年1月8日起取消入境隔離、核酸檢測，消息一出提振市場情緒，除了陸股走揚，台股今天也在航空、觀光等解封題材股帶動下開高震盪，盤中高點至14410點，終場以14328.43點作收，漲43.30點。

外匯交易員表示，台股走勢穩健，加上美元指數偏低整理，支撐新台幣匯率緩升；新台幣兌美元今天開盤價為30.700元，最高30.680元、最低30.704元，但成交量能清淡，兩大外匯市場總成交量僅10.915億元。

外匯交易員指出，外資放假還未歸隊，使得交投偏淡，市場以實質拋補為主；考量農曆年前出口商有實質拋匯需求，接下來新台幣應延續偏升整理的格局。（編輯：林淑媛）1111227