台積電壓尾盤 台股收跌24點14200失守

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北4日電）台股今天早盤雖一度受到美股收黑影響以低盤開出，但隨即在電子權值股帶動下拉至平盤附近整理，終場小跌24.99點，成交值略有增溫，但人氣仍嫌不足。

加權股價指數終場下跌24.99點、跌幅0.18%、收在14199.13點、成交值新台幣1610.11億元，電子股受到台積電跌3.5元影響，表現稍弱，傳產、金融則是奮力撐盤，電子次族群中以光學雙雄大立光、玉晶光表現最為搶眼，傳產則是造紙、汽車走勢相對強勁。

此外，中小型股也在資金流入下，呈現個股表現的態勢，包括板卡、強韌電網、電動車電池、驅動IC等皆有凸出表現，反倒是與指數關聯性大的個股，在國際股市表現不穩下，走勢也相對蹣跚。

分析師表示，台股2023年開紅盤後成交值遲遲未有明顯放大，昨天即使指數收紅，外資進出也略嫌冷清，顯示資金尚未完全歸隊，在今年農曆春節長達10天的情況下，市場觀望氣氛恐持續濃厚，上方橫亙的月線14400點至半年線14307點壓力不小。

投顧也認為，美國聯邦準備理事會（Fed）本週將公布12月貨幣會議記錄，市場也關注半導體風向球的台積電即將舉辦的法說會釋出的景氣看法，縱使各國經濟前景不樂觀將影響股市表現，但台股季線13965點及14000點整數關卡支撐估仍相當強勁。（編輯：楊凱翔）1120104