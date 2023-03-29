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美股收低 法人：留意長假效應影響資金動能

2023/3/29 08:06
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（中央社記者張建中台北29日電）美股28日收低，道瓊指數下跌37.83點，那斯達克指數下跌52.76點。法人表示，隨著清明連假來臨，市場資金是否趨於觀望，值得觀察。

美國3月份消費者信心意外增加，10年期公債殖利率攀升，影響美股28日收低。道瓊工業指數下跌37.83點，跌幅0.12%；標準普爾500指數下跌6.26點，跌幅0.16%，那斯達克指數下跌52.76點，跌幅0.45%，費城半導體指數下跌26.308點，跌幅0.85%。

國內外產業訊息方面，2023智慧城市展與淨零城市展28日在台北南港展覽館2館登場，預計30日在高雄舉行，統計共有550家參展單位與廠商使用1950個攤位，估計將有1500位國際貴賓及買主參加，包括展覽規模與國際買主等均創新高。

動態隨機存取記憶體（DRAM）第2季價格持續下跌10%至15%，市調機構集邦科技表示，下半年需求復甦情況仍不明朗，DRAM價格未見止跌訊號。

羽絨服廠廣越今年營運展望保守，預期受到客戶調整庫存影響，今年營收可能轉降，3月起營收衰退10%內。

法人表示，清明連假即將來臨，台股4月1日至5日不開市，長假效應是否影響市場資金趨於觀望，值得觀察。（編輯：張均懋）1120329

#美股
#道瓊工業
#那斯達克
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