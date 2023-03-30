電子股領軍 台股漲79點突破15800關卡

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台股30日由電子股領軍開高震盪，收盤上漲79.67點，重回15800點之上，並突破15813點5日均線反壓。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北30日電）美股費城半導體指數勁揚逾3%，台股今天由電子股領軍，盤中上漲逾百點，指數終場收在15849.43點，上漲79.67點，漲幅0.51%，成交值新台幣1841.28億元，8大類股僅機電類股收紅。

費半指數勁揚，台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.15%，台積電收在535元，上漲5元，漲幅0.94%，聯電收52.1元，上揚1.17%；雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎收在1130元，漲幅達4.15%；組裝廠緯創收41.6元，勁揚5.18%。

受惠美光財測釋出正面訊息，股價上漲，台股記憶體族群跟著連動，華邦電收25.25元，上揚3.06%；鈺創收46.6元，漲2.87%，南亞科收63.9元，勁揚4.75%。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，雖然不擔心長假期間美國公布的經濟數據，但假期間美股有4個交易日，累積的漲或跌可能在假期後反映，投資人難免謹慎一點，台股漲多，宜避開漲幅過高股票。

他認為，美股陷入整理過程，台股難免波動，現階段應保守穩健。（編輯：張均懋）1120330