集邦：DRAM需求展望不佳 第2季漲幅最低3%

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（中央社記者張建中台北26日電）市調機構集邦科技表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）需求展望不佳，且去年第4季起價格已大幅調漲，市場回補庫存動能將逐步趨緩，第2季合約價漲幅可能收斂為3%至8%。

集邦科技指出，在電腦記憶體方面，因部分供應商第1季DDR5合約價漲幅已高，且人工智慧電腦（AI PC）需求尚未浮現，預期第2季DDR5合約價漲幅將約3%至8%，小於第1季的15%至20%。

伺服器記憶體方面，集邦科技表示，第1季價格上漲15%至20%，第2季DDR4及DDR5規格產品價格漲幅將同步縮小，整體伺服器記憶體第2季合約價將上漲約3%至8%。

行動記憶體方面，集邦科技表示，目前買家庫存水位健康，因需求尚未明顯回溫，影響供應商漲價態勢，預期第2季合約價上漲約3%至8%，漲幅小於第1季的18%至23%。

消費型記憶體方面，集邦科技指出，市場供給充足，因記憶體漲價氛圍濃厚，買方提前備貨，預期第2季合約價將上漲約3%至8%。（編輯：楊凱翔）1130326