補足保障缺口 金管會籲親子出遊可為孩子投保旅行險

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（中央社記者曾智怡台北4日電）今天是兒童節，金管會提醒家長，親子出遊時可為小朋友規劃投保旅行相關保險，並適時檢視並補足小朋友的保險保障缺口，為家中寶貝增添保障。

金管會今天發布新聞稿表示，現行可供小朋友投保的保險商品十分多元，但在投保人壽保險或傷害保險（含旅行平安保險）方面，為保障小朋友的生命安全，保險法第107條及第135條規定，人壽保險及傷害保險被保險人滿15歲前身故時，保險公司僅能於限額（113年為新台幣69萬元）內提供喪葬費用保險金的給付。

不過，傷害醫療保險、健康保險、生存保險及年金保險並不受該限額的規範。

因此，對於小朋友因意外傷害或疾病造成住院或手術等醫療保障需求，家長可透過投保傷害醫療保險及健康保險等商品作為因應。同時，為準備小朋友成長及求學過程所需的養育或教育費用，可透過投保生存保險或年金保險商品提供保障。

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外界曾談論未滿15歲小朋友如未補足喪葬費用保險金缺口，是否將無法投保或續保無喪葬費用保險金的傷害失能保險疑義。金管會表示，保險業者僅需於未滿15歲被保險人已投保具有喪葬費用保險金商品，並於銷售時明確告知該商品未提供喪葬費用保險金，即可承保該未滿15歲被保險人。

金管會提醒，目前市場上銷售的保險商品類型多元，家長在投保前除了檢視小朋友的保障需求外，亦應評估自身保費負擔能力，針對最需要的保障項目優先投保，並於投保前審閱保險契約條款內容，了解保險商品保障範圍與給付條件、除外責任、等待期間約定等，以避免日後產生不必要的爭議。（編輯：黃國倫）1130404