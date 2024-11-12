上銀第3季獲利創8季高點 前3季每股賺4.64元

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）傳動元件大廠上銀今天下午公布第3季稅後獲利新台幣6.64億元，季增14%，是8季以來高點，每股純益（EPS）1.88元，累計今年前3季獲利約16.42億元，每股純益為4.64元。

上銀第3季合併營收63.26億元，季增2.32%，是4季以來高點，第3季合併毛利率30.73%，季減0.78個百分點，營業利益率10.82%，微幅季增0.21個百分點，上銀表示，第3季有業外匯兌收益約1.24億元，使得單季獲利6.64億元，季增14.1%，是2022年第4季以來高點，單季每股純益1.88元，優於第2季EPS 1.65元和去年同期EPS 1.78元。

累計前3季上銀合併營收180.16億元，年減4.5%，前3季毛利率30.43%，年減2.1個百分點，營益率9.66%，年減3.4個百分點。

上銀累計前3季稅後獲利16.42億元，年減3.5%，前3季每股基本純益4.64元，低於去年同期EPS 4.81元。

觀察主要產品線業績比重，第3季滾珠螺桿占上銀整體營收比重約21%，線性滑軌占比約62%，工業機器人占比約7%，其他占比10%。（編輯：楊凱翔）1131112