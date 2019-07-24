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房租平穩 營建署：提供多元補貼方案

最新更新：2019/07/24 18:55

（中央社記者吳柏緯台北24日電）消費者物價居住類房租指數從2015年1月到今年6月，連續54個月正成長。內政部營建署稍早表示，房租指數漲幅低於消費者物價總指數的增幅，租金屬平穩成長。

營建署說明，目前已從「提供多元租屋協助」、「健全住宅租售市場」及「提升居住環境品質」等多管齊下，協助不同類型的租屋者，以合理適切的租金承租住宅。

營建署表示，今年的住宅租金補貼計畫已於7月22日開始受理申請，補貼計畫戶數達到6萬5963戶，可望減輕符合申請資格家庭的租金負擔。另一方面，因應少子化，今年起試辦單身及鼓勵婚育租金補貼，協助20至40歲的單身者、新婚家庭與育有未成年子女的家庭減輕租屋負擔，預計8月公告、9月開始受理申請。

至於社會住宅包租代管政策，營建署表示今年將擴大補助，預估全台將有1萬5000戶加入社會住宅包租代管計畫。此外，為鼓勵房東將房子租給租金補貼戶，政府提供房東綜合所得稅減免、房屋稅適用自用住宅稅率等稅賦優惠，並期望能藉此措施減緩租金上升。

營建署進一步說明，為了使租屋市場更健全，透過「租賃住宅市場發展及管理條例」，建立專業包租代管服務制度，並以「專業證照制度」、「業務責任規範」、「損害代償機制」等三項安全機制管理，協助房東與租客，釐清彼此的權利義務。（編輯：鄭雪文）1080724

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