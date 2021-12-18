反萊豬公投未過 農委會：續推產業升級參與國際

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）農委會今天晚間表示，對於公民投票第18案反萊豬公投未通過，感謝國人支持相關政策推行，並顯示國人願意遵守國際規範、積極參與國際市場，將持續推動養豬產業升級作為回應。

農委會透過新聞稿發布4點聲明，首先針對全國性公民投票第18案反萊豬公投結果，感謝國人凝聚共識、對政府政策表達支持，透過公投過程，提供政府更多說明政策目標及內容機會，也感謝各界廣泛溝通及理性討論。

其次，公投結果顯示國人願意遵守國際規範，積極以共同的標準參與國際市場。國內從今年1月1日起，已要求豬肉及其製品應全面標示其原產國（地）。國產豬肉從飼養、屠宰、加工各階段亦皆層層把關，並且不使用萊劑（萊克多巴胺）以建立市場區隔。政府會更努力做好食品安全把關，台灣邁向國際市場目標不變。

第三，農委會感謝台灣養豬產業的農民及上中下游團體，共同努力、成功防堵非洲豬瘟，並將23年來的口蹄疫順利拔針，促成2020年豬肉外銷5389公噸，較2019年成長97%。農委會將持續推動養豬產業全面轉型及升級，運用新台幣128億元養豬產業基金穩定產銷，以保障豬農收益，並執行多元整合行銷國產豬肉等8大工作。

第四，農委會說，台灣養豬產業正值脫胎換骨的關鍵時刻，農委會將持續與養豬農民一起努力，為國人提供更高品質的豬肉及其製品。

4大公投案今天投票，晚間開票結果出爐，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案全遭否決，不同意票都突破400萬張、且多於同意票。其中「反萊豬」同意票393萬6554張、不同意票413萬1203張。（編輯：張芷瑄）1101218