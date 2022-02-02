為醫護人員加油 賴韶廣串連南屯老街店家相挺

（中央社記者郝雪卿台中2日電）出身台中市南屯老街的賴韶廣，從媒體公關業回到老家自行創業開設烘焙工作室，卻遇到COVID-19疫情衝擊，因為收到一張指定送給醫護人員的訂單，讓他決定貢獻微薄之力挺醫護。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未結束，去年中央宣布疫情3級警戒期間，不少行業都受到衝擊，原本從事媒體公關的賴韶廣，2年多前決定回到故里開設烘焙工作室自行創業，創業不久，就遇到這波疫情。

曾任職百貨、零售與餐飲等行業的賴韶廣，更在飯店業擔任主管深耕多年，早年也有在流行音樂電台擔任DJ等經歷，如今投身網路電商賣起甜點伴手禮，他說，這與過去曾在報社擔任美食記者息息相關。

賴韶廣說，過去在報社跑美食新聞，1週需造訪約10家餐廳或小吃，因為工作之便，比一般顧客有了更多機會可以「現場直擊」，像是走到廚房親眼目睹廚師的料理過程，不只透過嘴巴品嚐，還側寫紀錄，更用眼睛用心觀察。

賴韶廣表示，採訪過程中，曾有受訪的店家老闆很驕傲地說，「我做的料理都是自己跟家人敢吃的。」雖然這是很基本的一句餐飲經營原則，但讓他看到的更多是投身餐飲業的良心。

賴韶廣指出，有少部分餐廳或小吃的衛生環境不及格，但在廚房裡「粉飾太平」，端上餐桌一點也看不出來，後來他決定離開飯店投入電商賣起甜點跟伴手禮，「我做的料理都是自己跟家人敢吃的」這句話的信念一直深深刻畫腦海中。

賴韶廣的老家過去曾專營製餅產業，在阿嬤賴陳市主導下，每年中秋節前夕都號召12個兒女回老家幫忙，「兒子再帶上媳婦、小孩子，算一算就至少30多人」，阿嬤負責指揮大局，每個人都專司其職，「你揉麵糰炒餡料，我來包餡烤餅，小朋友就負責折紙盒」月餅就在老家騎樓裝盒賣，無招牌跟漂亮裝潢店面，但每年中秋月餅都得用搶的才買得到，老客人都算準時間，出爐就在門口等著買。

從事行銷多年，在網路上賣起伴手禮對賴韶廣來說，是一個讓他心靈滿足的事業想法。他說，在製作包裝過程代替訂購送禮的人，獻上誠摯心意，這也是「我願堂」品牌名稱的由來。

在疫情期間，收到1名客人主動下單購買百份綜合堅果豆塔，並指定配送到醫院幫醫護人員打氣，讓他感動不已。他表示，因為這張愛心訂單，他決定串連南屯老街幾家知名老店推出「南屯老街好店挺醫護」活動，以實際行動力挺醫護人員。

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串連的店家除了推出優惠價外，而且免費直配到醫院，活動開始以來，他深深感受到民眾的愛心，賴韶廣說，除了在地主顧支持，沒想到意外受到一些外縣市民眾認購支持，有不少訂購單都是來自疫情最嚴峻的雙北地區，相較於台中疫情較平穩，在雙北地區更能感受醫療人員的辛苦。

為了幫下單客人表達心意，賴韶廣表示，他們都會幫忙寫上客人名字的小卡片一同致贈，但也有些客人秉持「為善不欲人知」，訂購時表示無須具名，能幫醫護人員打氣已經相當滿足。（編輯：郭諭儒/卞金峰）1110202