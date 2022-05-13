布局疫後旅遊 觀光局補助遊樂園業設無接觸設備

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（中央社記者余曉涵台北13日電）布局疫後觀光，交通部觀光局放寬補助觀光遊樂業，鼓勵業者設置智慧防疫門、自動感應清潔設備、電子閘門、行動支付系統等相關設備，每年金額上限為新台幣1000萬元。

交通部觀光局補助觀光遊樂業優質化實施要點日前修正，輔導觀光遊樂業朝創新、智慧、安心與永續方向發展，希望透過創新服務、數位應用、安心防護及綠色環保等相關措施創造觀光遊樂業市場藍海與附加價值，並提供遊客安心遊園環境。

根據修正內容，每家觀光遊樂業可以申請補助辦理創新服務、數位應用、安心防護及綠色環保等措施，其補助比例，不得達補助事項費用的50%，每年補助總額最高金額則是下修為不得超過1000萬元。

觀光局說，補助事項包含創新服務措施，如樂齡服務、通用設計設施及無障礙設施等；數位應用措施，如電子閘門、行動支付系統及WIFI等；安心防護措施，如智慧防疫門及自動感應清潔設備等；綠色環保措施，如節電設備、綠電設備、省水設備等。

觀光局表示，補助的項目增加外，評選也考量疫情，希望業者可以強化這個部分，所以有提出無接觸設施等業者順序就會比較優先。

為了讓業者了解哪些是鼓勵設置設備，觀光局說，將會以正面表列的方式供業者參考。（編輯：管中維）1110513