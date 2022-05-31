放寬住院解隔標準方向 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北31日電）據統計，中南部專責、負壓病房空床率低於北部，指揮中心研擬放寬住院確診者解隔離條件，或加設專責病房，指揮官陳時中下午2時記者會說明相關防疫事宜及疫情概況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增6萬42例本土個案，數據下降研判與假日通報案少有關，但中重症數據再創新高，其中包含增加3例兒童腦炎重症，所幸病童病況都已經好轉出院，沒有新增兒童死亡個案。

為提升兒童保護力，自明天起，中央流行疫情指揮中心將協助地方政府設置5至11歲兒童疫苗6大接種站，設置地點包含台北、新北、桃園、台中、台南及高雄，提供施打的疫苗廠牌以輝瑞兒童疫苗為主，採隨到隨打，讓有需求家長帶著孩子儘快施打。

國內疫情持續在高原期，南區收治人數持續增加，空床率僅不到3成，數據比雙北地區低，空床狀況比較吃緊。專家小組研議增開專責病房，並授權醫院將Ct值27至30住院確診者解除隔離，相關討論將是今天記者會焦點之一。

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由於國際疫情趨緩，多國防疫政策愈趨鬆綁，在考量國內醫療量能後，將以總量管制方式，逐步鬆綁邊境管制措施，入境居家檢疫天數研擬從7天縮為3天，不會考慮「0+7」方案，落地採檢也正規劃改為唾液PCR，相關規劃受關注。

根據指揮中心統計，今年1月至5月29日，本土輕症、無症狀個案累計185萬9448例、占99.72%，中症累計3706例、占0.2%，重症累計1579例、占0.08%，其中死亡1312例。（編輯：方沛清）1110531