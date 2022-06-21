39據點學校助發118萬劑快篩 提供補習班課照中心

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（中央社記者許秩維台北21日電）教育部今天表示，全國39個據點學校預計協助配發118萬劑公費快篩試劑，提供補習班和兒童課後照顧服務中心，截至6月20日已配發逾41萬劑。

教育部今天發布新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防治及學校暑期將至，行政院日前協調中央流行疫情指揮中心，提供公費快篩試劑給短期補習班及兒童課後照顧服務中心，作為防疫備用資源。

根據教育部資料顯示，此次預計配發118萬劑給全國1萬7514家補習班及課照中心，並由教育部協調39個據點學校協助配發，自6月15日起開始配發，截至6月20日已累計配發6193家、41萬9292劑。

教育部也感謝全國39所據點學校的教職人員支援，協助執行守護學生暑期健康安全的防疫工作，讓現場配發得以順利進行，同時感謝各縣市教育局（處）協助宣導，將配發資訊傳達至補習班及課照中心，加速領取作業。

教育部說明，此次針對招收高中以下教育階段學生的補習班及課照中心進行一次性配發防疫備用物資，人員或學生於到班（課）或上班（課）期間，如有疑似感染COVID-19情形時可使用，領取時間為6月15日至7月15日，以據點學校上班日為原則。

針對位處偏遠地區或距離配發據點學校遙遠、不方便親領的補習班與課照中心，教育部也將協調直接寄送。（編輯：唐聲揚）1110621