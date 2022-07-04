教團憂雙語教甄開缺亂象 教部：選聘應先考量專長

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（中央社記者許秩維台北4日電）全教總今天表示，雙語政策已明顯歪樓，出現教甄雙語開缺遠高於一般缺等亂象；教育部回應，選聘教師應以選擇具備領域或科目專長為優先考量，而非偏重英語表達。

全國教師工會總聯合會今天舉行「雙語國家更名，學校亂象不減」記者會，憂心雙語政策已明顯歪樓，出現國文老師教甄考英文、卻不考中文，教甄雙語開缺遠高於一般缺等亂象；且雙語政策未考量教學現場困境和城鄉差距，可能導致教師專業能力不足、學生聽不懂的「雙貧乏」現象。

教育部國民及學前教育署晚間回應，政府語言政策以提振英語力及落實保護與推廣本國語言雙軌並行，透過各種語言學習，促進各族群相互理解與認同在地文化，提升國際競爭力；而選聘教師應以具備領域或科目專長的教師為優先考量，而非偏重英語表達，國教署已於5月11日將前述建議函知各縣市政府。

國教署提到，於高中以下學校推動部分領域課程雙語教學計畫，希望以學生聽得懂的英語引導課程活動，並依學生程度以中文補充說明重要知識意涵，等學生建立英語學習習慣，再適度提高課堂英語使用比率，讓學生能自然以英語溝通為教學目的。

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考量學生英語能力不一，國教署也透過補助款機制，提供各校以多元方式於課後或寒暑假進行語言學習活動；同時優先配置外籍語文教師，協助建置學習情境，強化雙語教師的教學專業；並推動在職教師雙語教學增能學分班、英語教師工作坊等，以提升現場教師的雙語教學能力。

國教署指出，目前於高中以下學校推動的部分領域課程雙語教學計畫，也請辦理學校及授課教師，評估學生學習需求、教學效果及目標後，妥善安排適合學生程度的教材教學，並設計生活化、具操作及體驗型的活動，讓學生在自然而然的環境下，養成運用英語學習與思考。（編輯：張雅淨）1110704