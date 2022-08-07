第2代白海豚媽祖宮搬遷開幕 百年老屋傳承生態保育

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（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）今年是台灣白海豚科學記錄20週年，「白海豚媽祖宮」搬遷後，今天以全新面貌帶領民眾認識珍貴特有種台灣白海豚，鹿港鎮百年老屋傳承生態保育，也展出粘錫麟攝影作品。

台灣媽祖魚保育聯盟今天發布新聞稿表示，2002年首次科學記錄台灣白海豚身影，媽祖魚保育聯盟創辦人陳秉亨為承襲環保運動者粘錫麟老師守護在地精神，將當時連屋頂都沒有的工作室整修為第1代「白海豚媽祖宮」，2015年起，在人來人往鹿港老街為上萬民眾介紹台灣白海豚生態，工作人員也每週自發清掃老街路面。

由於原址租約今年到期，台灣媽祖魚保育聯盟、台灣蠻野心足生態協會，共同在鹿港鎮中山路一間百年古厝重新打造第2代白海豚媽祖宮，同時將粘錫麟的珍貴攝影作品重新整理展出，希望持續宣傳白海豚保育行動及傳承粘錫麟老師的環保理念。

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媽祖魚保育聯盟表示，全新的白海豚媽祖宮有真實尺寸的台灣白海豚解說圖示，配合資訊讓民眾認識生態習性，另一面牆則有超大的台灣白海豚棲地地圖，各種互動機關讓遊客扮演白海豚在西部海域移動面臨威脅，如工業區及開發案，都會影響台灣白海豚健康及棲地。

樓上則是粘錫麟紀念館，聯盟表示，白海豚媽祖宮保留鹿港百年老屋樣貌，抬頭就能看到天花板超過百年歷史的木梁、經過修復的大門及天井，都是鹿港古厝靈魂，白海豚媽祖宮除傳遞保育理念，也讓老屋與生態得以永續，交織出台灣白海豚保育新希望。（編輯：陳仁華）1110807