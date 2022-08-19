輝瑞嬰幼兒疫苗將到貨 指揮中心下午說明

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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）輝瑞嬰幼兒疫苗預計今天運抵台灣，開打規劃備受關注，另國內首起Omicron BA.4家庭群聚案，剩1人基因定序結果未出爐，指揮中心下午2時記者會將說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，昨天共新增2萬3088例本土個案，確診個案新增中重症111例，其中34人死亡；另外，境外移入增337例。

BA.5疫情最快8月中升溫，但目前第4劑涵蓋率僅8.5%。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天說，將請衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員討論，是否要縮短第3劑和第4劑間隔以提升打氣。

指揮中心8月15日公布國內出現首例Omicron亞型變異株BA.4本土病例，為北部30多歲男性。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨天表示，3名確診同住家人基因定序結果，案妻為BA.4，確定是一起家庭群聚。

至於個案的2名孩子PCR結果陽性，羅一鈞說，僅1人Ct值小於30送定序，結果尚未出爐。

昨天兒童重症新增2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），目前均仍在一般病房治療中。其中1歲女童曾在6月20日確診，8月16日診斷為MIS-C，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後病況改善。

另一名MIS-C病例是1歲男童，曾於7月1日確診，8月15日到急診，診斷是扁桃腺炎支氣管肺炎、急性腸胃炎及疑似MIS-C，住院後使用免疫球蛋白、抗生素等藥物治療，目前病況改善。

此外，國內至今累計3例猴痘境外移入個案，個案病況穩定，病例陸續出院，接觸者皆無症狀，衛福部疾管署昨天表示，台灣已完成可防治猴痘疫苗簽約，力拚8月底到貨。（編輯：李錫璋）1110819