台鐵鬼頭刀魚排便當 8/26至9/30花蓮限量開賣

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台鐵花蓮鐵路餐廳與漁業署、台灣海洋保育與漁業永續基金會合作推出限量鬼頭刀便當，這也是花蓮鐵路餐廳首次挑戰以鬼頭刀為主菜，特別精心調配味噌風味醬汁香烤魚排，再淋灑柴魚片，提升視覺及味覺層次。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年8月25日

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）台鐵花蓮鐵路餐廳與漁業署、海漁基金會合作推出鬼頭刀魚排便當，每個售價新台幣100元，明天起至9月30日，在台鐵花蓮車站花蓮夢工場限量銷售。

台鐵今天發布新聞稿，新推出的鬼頭刀便當採用榮獲「海洋之心生態標章」漁業銀級認證的鬼頭刀漁獲製作，花蓮鐵路餐廳也首次挑戰用鬼頭刀作為便當主菜，為展現歐美級高檔鬼頭刀魚排的美味，精心調配味噌風味醬汁香烤魚排，再淋灑柴魚片，提升視覺及味覺。

鬼頭刀便當配菜選用花蓮盛產的金針拌炒美白菇，以及在地生產的蘆筍佐枸杞，色澤更繽紛，再搭配香酥骰子雞、玉子燒、蜜黑豆等食材。

台鐵說，鬼頭刀魚盛產於花東海域，又稱黃金魚、鯕鰍、飛烏虎，具有強勁活動力，肉質扎實少刺，富含優質蛋白質，脂肪含量低於一般肉類，是極佳飲食首選。

台鐵還加碼「滿額送好禮」活動，購買一份鬼頭刀魚排便當即贈鬼頭刀繽紛資料夾1份，單筆消費滿5份，可兌換鬼頭刀T恤1件。（編輯：張芷瑄）1110825