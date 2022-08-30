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防制見成效 酒駕死亡創15年新低

2022/8/30 17:27
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（中央社記者汪淑芬台北30日電）交通部今天公布1到6月道安統計，酒駕死亡134人，創15年來同期新低，酒駕防制見成效，交通部9月底將推動精進酒後代駕駕駛人推薦制度。

交通部統計，1至6月交通事故死亡1495人，其中酒駕死亡134人，比去年同期153人減少19人，降幅12.4%，死亡人數也是自民國97年以來同期的歷史新低。

交通部說，近幾年加重對酒駕的處罰，今年也將累犯期限從5年增加至10年，乘客連坐罰鍰最高為新台幣6000元至1萬5000元，同時公布酒駕者照片，1至6月酒駕造成死亡人數也創歷史同期新低。交通部統計，目前已公布499件酒駕累犯資料。

交通部說，9月底將推動精進酒後代駕駕駛人推薦制度，全國共有125家代駕業者參與，共可服務22萬餘件代駕案。

不過，交通部另關注的機車事故死亡，1至6月有967人，占全部交通事故死亡人數64.7%，比去年同期增加99人，增幅11.4%；1至6月高齡者死亡為576人，占全部交通事故死亡人數38.5%，比去年同期加14人，增幅2.5%。（編輯：方沛清）1110830

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