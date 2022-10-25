華航2023年月曆 以「圓」意象串聯世界景點

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華航25日公布2023年月曆及桌曆圖案，月曆以「圓」的意象串聯世界景點，象徵疫情過後生生不息的活力。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年10月25日

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）華航今天公布2023年月曆及桌曆圖案，月曆以「圓」的意象串聯世界景點，象徵疫情過後生生不息的活力；桌曆以實景照片與插畫堆疊呈現華航12個航點。

華航今天下午將舉行2023年月曆及桌曆發表會。華航上午發布新聞稿，公開2023年月曆及桌曆圖案，由世界著名旅遊景點發想，首次推出掛曆「翱翔天際 一圓完美」及桌曆「當世界和你招手」兩種主題，以不同面貌展現，在揮別疫情，迎接曙光之際，帶領旅客連結過往旅行回憶，期待與世界再次美好相逢。

華航2023年月曆以「圓」的意象串聯世界景點，「翱翔天際 一圓完美」象徵疫情過後生生不息的活力，例如：日本和傘的圓散發優雅美感、越南順化香村的圓是風調雨順的祈願、台灣野柳的圓代表滴水穿石的堅持，透過感受人文、風景的獨特魅力，展現華航成就每趟圓滿旅程。

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華航2023年桌曆與插畫家馬賽Kyo合作，主題是「當世界和你招手」，運用實景照片與插畫堆疊呈現，封面以世界知名景點的當地語言，向即將出發的旅人問候。

桌曆內頁是華航飛航亞洲、美洲、歐洲、大洋洲等12個主要航點，例如：1月台北的天燈緩緩升空，意味新的1年由台灣出發，帶領旅客與世界重逢；2月在日本大阪的道路上沐浴櫻花雨，享受生氣蓬勃的大和之美；5月倚坐英國倫敦泰晤士河畔，與泰迪熊共享浪漫英式下午茶。（編輯：陳政偉）1111025